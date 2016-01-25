В Уельсі на мігрантів наділи спеціальні яскраві браслети (фото)

Багато мігрантів називають це нелюдським і скаржаться, що через це вони стають об'єктами образ, передає Lenta.ru з посиланням на BBC News.

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"Таку систему дуже складно зрозуміти і назвати нормальною і чесною. Я шокований тим, що сталося", - прокоментував ситуацію лідер Консервативної партії в Уельсі Андрю Девіс.

У приватній компанії Clearsprings, яка постачає на замовлення влади мігрантам їжу, пообіцяли змінити порядок роботи і створити іншу систему для обліку проживаючих у пунктах тимчасового розміщення біженців.

20 січня повідомлялося, що в місті Мідлсбро на північному сході Англії приватна компанія, що займається прийомом мігрантів, пофарбувала їх двері в червоний колір. За словами переселенців, незадоволені місцеві жителі закидали їх житла камінням, яйцями і екскрементами собак. У деяких випадках на дверях малювали символіку "Британського національного фронту", - радикально-націоналістичної партії. У МВС Великобританії почали розслідування за фактом можливих випадків дискримінації щодо мігрантів. Ще до його закінчення двері було вирішено перефарбувати.