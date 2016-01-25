Мігранти виїжджають із Норвегії через "нереалістичні уявлення" про країну

Всього в минулому році до Норвегії з проханням про притулок звернулися 31 тис. 445 осіб. Понад 800 із них відкликали свої заяви. Про це повідомляє The Local.

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Керівник Директорату з питань іноземців Катінка Хартман зазначила, що докладних даних про причини відкликання прохань про притулок поки немає, але влада країни помітила, що "багато мігрантів мають нереалістичне уявлення про свої можливості в Норвегії. Напевно, ті, хто реально не потребують захисту, не хочуть, щоб їх заяви розглядалися в нашій країні".

Згідно з даними Директорату, 137 осіб, які відкликали прохання, прибули з Іраку, 102 – з Сирії і ще 63 – з Афганістану.

Як повідомлялося раніше у минулому році понад 3000 заявок на надання притулку були відкликані з Фінляндії.