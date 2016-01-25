Євросоюз пообіцяв Туреччині три мільярди євро для подолання кризи біженців

Разом з єврокомісаром з питань розширення та політики добросусідства Йоганнесом Ганом Могеріні в Анкарі проводить зустрічі з представниками турецького уряду, передає Німецька хвиля.

Ган, зі свого боку заявив, що ЄС нині уважно стежить, чи впливають заходи, що вживаються Туреччиною, на зменшення потоку біженців, що прямують з її території до Європи.

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Єврокомісар повідомив, що етнічний склад біженців, які транзитом рухаються через Туреччину до Європи, змінився. Біженці з Сирії, де триває громадянська війна, становлять тепер менше 40 відсотків від загального потоку. Як відомо, у 2015 році сирійці складали найбільшу етнічну групу, яка перетинала країну.

Як повідомляв УНІАН, уряд Німеччини має намір збільшити розмір фінансової допомоги Туреччини для вирішення міграційної кризи з 36 мільйонів до 50 мільйонів євро в 2016 році.