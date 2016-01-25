Жанна Нємцова попросила ПАРЄ допомогти встановити вбивць її батька

Про це вона заявила на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі, присвяченій розслідуванню вбивства опозиційного політика.

Як заявив на засіданні адвокат Нємцової Вадим Прохоров, можливим мотивом вбивства могли бути критичні висловлювання Нємцова щодо чинної влади, передає Нова газета.

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«Немає жодних сумнівів, що сліди (організаторів і замовників вбивства — ред.) ведуть до внутрішнього кола глави Чечні Рамзана Кадирова. І можливий мотив вбивства Нємцова — жорстка критика Нємцовим політики президента Путіна, особливо щодо ситуації на сході України», — заявив Вадим Прохоров, додавши, що Рамзан Кадиров неодноразово говорив про свою повну підтримку президента.

Один з організаторів слухань, депутат Сейму Литви Емануеліс Зінгеріс розповів присутнім про погрози, які лунали останнім часом на адресу опозиції від глави Чечні Рамзана Кадирова.

«Кадиров більше схожий не на главу регіону, а на лідера якоїсь банди. Він фізично загрожує російським опозиціонерам», — заявив Зінгеріс на початку слухань.