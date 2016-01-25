Переговори щодо Сирії в женевському форматі відкладені до п'ятниці

Як повідомляє Бі-бі-сі, спецпредставник ООН по Сирії Стафан де Містура на прес-конференції розповів про "інтенсивні спори" між сторонами. Москва, Вашингтон, Анкара і Ер-Ріяд намагаються прийти до консенсусу з приводу складу учасників, сказав Стафан де Містура.

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Як повідомив спецпредставник ООН, запрошення на майбутні переговори будуть розіслані у вівторок, однак хто увійде у список запрошених, не уточнив.

За словами Стафана де Мистури, переговори триватимуть 2-3 тижні. Їх основними темами стануть забезпечення припинення вогню, знищення екстремістського угруповання "Ісламська держава" та доставка гуманітарної допомоги.

За словами спецпредставника ООН, в переговорах братимуть участь представники рухів за права жінок, НКО та інших груп.

Основною метою переговорів буде встановлення "реального припинення вогню на території Сирії".

Як уточнив Стафан де Містура, мови про примирення не буде тільки стосовно двох угруповань, які визнані ООН терористичними - "Ісламської держави" і угрупування "Джабхат ан-Нусра"