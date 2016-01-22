ООН: Початок переговорів у Женеві щодо Сирії можуть відкласти на кілька днів

Про це заявили в Організації Об’єднаних Націй, передає Deutsche Welle.

За словами речниці спецпредставника ООН з Сирії Стаффана де Містури, заплановані на 25 січня у Женеві переговори, вірогідно, будуть відкладені на кілька днів "з практичних міркувань", цитує агентство AP. "Ми все ще націлені на цю дату, і у будь-якому разі оцінимо прогрес на вихідних", - додала вона.

Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі наголосив, що переговори щодо врегулювання в Сирії можуть бути відтерміновані на "один день або два для запрошень, але принципової затримки бути не може". Він також повідомив, що зустріч розпочнеться з непрямих переговорів. За словами Керрі, спецпредставник ООН з Сирії Стаффан де Містура розішле запрошення не раніше неділі-понеділка, і учасники переговорів зможуть прибути до Женеви наступного вівторка або середи.

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Росія підтримає альтернативну делегацію сирійської опозиції на переговорах з урядом цієї країни в Женеві у разі, якщо склад делегації опозиції не змінять, або ж вона бойкотуватиме переговори, зазначив російський дипломат, якого цитує агенція Reuters.

Рада сирійської опозиції, яку підтримує Саудівська Аравія, зазначила напередодні, що не братиме участь у переговорах з урядом у Женеві, якщо до них залучать третю групу.

Тим часом західний дипломат, на якого посилається Reuters, зауважив, що без опозиції переговорів не буде.

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Нагадаємо, мирні переговори, які мають на меті завершити жорстокий конфлікт у Сирії, мають розпочатися 25 січня у Женеві. У громадянському конфлікті, що триває в країні вже п'ять років, загинули понад 250 тисяч осіб. Мільйони людей стали біженцями.