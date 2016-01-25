В Мінфіні США звинуватили Путіна в корупції

Про це він сказав в інтерв'ю «Бі-бі-сі», передає Слон.

«Ми бачили, як він збагачує своїх друзів, своїх близьких союзників, і маргіналізує тих, хто не належить до його друзів і не займає державні посади. Будь це енергетичне багатство Росії, будь то інші державні контракти, він дає це тим, хто, як він думає, буде служити йому, та виключає тих, в кому сумнівається. Для мене, це корупція», – заявив він.

Читайте такожПутін подякував Кадирову за Чечню

Уряд США ввів санкції проти оточення глави російської держави, але вперше в корумпованості звинувачується сам Путін, уточнює телеканал. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Шубіна для «Бі-бі-сі», назвавши заяву «чистою вигадкою».

Інтерв'ю Шубіна увійшло в документальний фільм «Таємні багатства Путіна». Він буде показаний на телеканалі BBC One у 20:30 за лондонським часом. Сам Путін від участі у фільмі відмовився, зазначає телеканал.

У Мінфіні США Адам Шубін курирує питання санкцій. Євросоюз, США і ряд інших західних країн ввели санкції проти Росії після входження Криму до складу РФ навесні 2014 року. У відповідь Москва з серпня 2014 року встановила ембарго на імпорт ряду продуктів з країн, що приєдналися до антиросійським санкцій.