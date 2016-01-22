Через справу екс-офіцера ФСБ Литвиненка Британія припинить співпрацю з РФ у багатьох напрямках – експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив дипломат, експерт «Майдану закордонних справ» Олег Бєлоколос.

Він висловив переконання, що до вбивства офіцера ФСБ Литвиненка у 2006 році причетний президент РФ Володимир Путін, який безпосередньо давав вказівку вчинити саме так з офіцером.

«Я впевнений, що була пряма вказівка Путіна… Такі дії не здійснюються без вказівки керівника. Навряд чи сам Патрушев (секретар Ради безпеки РФ - УНІАН) міг прийняти рішення про ліквідацію громадянина іноземної держави. Очевидно, що відбулась якась нарада, де були оцінені всі плюси і мінуси цього, але саме Путін прийняв таке рішення і дав вказівку Патрушеву на здійснення цієї спецоперації. Звичайно, там не було задіяно лише двоє людей. Очевидно, з Литвиненком були попередні контакти і йому обіцяли щось цікаве. Тому він і пішов на цей контакт та зустрічався з цими людьми. Це була завчасно підготовлена спецоперація російських спецслужб для того, щоб знищити особистого ворога Путіна», - наголосив експерт.

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На його думку, після того як вчора було оприлюднено повний звіт судді Високого суду Лондона Роберта Оуена щодо смерті колишнього офіцера ФСБ Литвиненка, Британія припинить співпрацю з РФ у багатьох напрямках.

«Очевидно, що буде згортання співпраці між Британією та РФ по багатьох напрямках. Щодо можливих дій Москви, то окрім публічного обурення і спростування, я думаю, що можуть бути якісь санкції щодо британського бізнесу в РФ, якщо він там ще діє», - сказав він.

Бєлоколос також не виключає можливих провокацій проти громадян Британії, які перебувають у РФ.

«Можуть бути якісь провокації проти британських громадян. Я порадив би британцям оминати десятою дорогою Росію. Дипломати мають певний імунітет, але бізнесмени, звичайні громадяни - ті, хто працює в неурядових організаціях, то я не виключаю будь-яких провокацій проти них, затримань, арештів під надуманими звинуваченнями», - додав він.

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Він також висловив впевненість, що практика знищення опозиції в РФ, буде продовжуватись.

«Є люди, які готові виконати будь-який наказ Путіна. Є Кадиров та інші люди, які про це відверто заявляють. На жаль, бути опозиціонером в РФ – це небезпечно для життя», - додав він.

У свою чергу координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії» Герман Обухов зазначив, що доказів щодо причетності Путіна до знищення російських опозиціонерів, зібралось вже достатньо, але його ніхто не буде арештовувати, оскільки він має імунітет.

«Імунітет є у будь-якого глави держави. Безумно, Путіна ніхто не буде арештовувати ні в РФ, ні за її межами під час його поїздок, хоча достатньо зібралось доказів і видно причетність до певних подій… На ньому стільки вбивств та решти всього, що коли він піде з влади, там десять пожиттєвих не вистачить, щоб йому відсидіти за все, що він накоїв», - заявив Обухов і додав, що зокрема, і через це Путін до останнього буде триматись за владу.

Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд визнав ймовірну причетність президента РФ Путіна до вбивства Литвиненка.

У доповіді суду йдеться про ймовірне схвалення вбивства Литвиненка секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим і Путіним.

Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. З'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з отруєнням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненку підмішали у чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненка по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.