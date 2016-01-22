Через справу екс-офіцера ФСБ Литвиненка Британія припинить співпрацю з РФ у багатьох напрямках – експерт
Британія припинить співпрацю з РФ у багатьох напрямках через справу офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, а проти її громадян у Росії можуть чинити провокації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив дипломат, експерт «Майдану закордонних справ» Олег Бєлоколос.
Він висловив переконання, що до вбивства офіцера ФСБ Литвиненка у 2006 році причетний президент РФ Володимир Путін, який безпосередньо давав вказівку вчинити саме так з офіцером.
«Я впевнений, що була пряма вказівка Путіна… Такі дії не здійснюються без вказівки керівника. Навряд чи сам Патрушев (секретар Ради безпеки РФ - УНІАН) міг прийняти рішення про ліквідацію громадянина іноземної держави. Очевидно, що відбулась якась нарада, де були оцінені всі плюси і мінуси цього, але саме Путін прийняв таке рішення і дав вказівку Патрушеву на здійснення цієї спецоперації. Звичайно, там не було задіяно лише двоє людей. Очевидно, з Литвиненком були попередні контакти і йому обіцяли щось цікаве. Тому він і пішов на цей контакт та зустрічався з цими людьми. Це була завчасно підготовлена спецоперація російських спецслужб для того, щоб знищити особистого ворога Путіна», - наголосив експерт.
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На його думку, після того як вчора було оприлюднено повний звіт судді Високого суду Лондона Роберта Оуена щодо смерті колишнього офіцера ФСБ Литвиненка, Британія припинить співпрацю з РФ у багатьох напрямках.
«Очевидно, що буде згортання співпраці між Британією та РФ по багатьох напрямках. Щодо можливих дій Москви, то окрім публічного обурення і спростування, я думаю, що можуть бути якісь санкції щодо британського бізнесу в РФ, якщо він там ще діє», - сказав він.
Бєлоколос також не виключає можливих провокацій проти громадян Британії, які перебувають у РФ.
«Можуть бути якісь провокації проти британських громадян. Я порадив би британцям оминати десятою дорогою Росію. Дипломати мають певний імунітет, але бізнесмени, звичайні громадяни - ті, хто працює в неурядових організаціях, то я не виключаю будь-яких провокацій проти них, затримань, арештів під надуманими звинуваченнями», - додав він.
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Він також висловив впевненість, що практика знищення опозиції в РФ, буде продовжуватись.
«Є люди, які готові виконати будь-який наказ Путіна. Є Кадиров та інші люди, які про це відверто заявляють. На жаль, бути опозиціонером в РФ – це небезпечно для життя», - додав він.
У свою чергу координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії» Герман Обухов зазначив, що доказів щодо причетності Путіна до знищення російських опозиціонерів, зібралось вже достатньо, але його ніхто не буде арештовувати, оскільки він має імунітет.
«Імунітет є у будь-якого глави держави. Безумно, Путіна ніхто не буде арештовувати ні в РФ, ні за її межами під час його поїздок, хоча достатньо зібралось доказів і видно причетність до певних подій… На ньому стільки вбивств та решти всього, що коли він піде з влади, там десять пожиттєвих не вистачить, щоб йому відсидіти за все, що він накоїв», - заявив Обухов і додав, що зокрема, і через це Путін до останнього буде триматись за владу.
Як повідомляв УНІАН, Лондонський суд визнав ймовірну причетність президента РФ Путіна до вбивства Литвиненка.
У доповіді суду йдеться про ймовірне схвалення вбивства Литвиненка секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим і Путіним.
Литвиненко помер 23 листопада 2006 року. З'ясувалося, що смерть настала у зв'язку з отруєнням радіоактивним полонієм-210. За версією Скотланд-Ярду, його Литвиненку підмішали у чай депутат Держдуми від ЛДПР Андрій Луговий (колишній колега Литвиненка по ФСБ) і бізнесмен Дмитро Ковтун, який у минулому був співробітником ГРУ.