У Сирії на підконтрольних опозиції територіях жертвами бомбардувань РФ стали майже 2 тисячі цивільних - ЗМІ
Внаслідок російських авіаударів в Сирії, що почалися 30 вересня 2015 року, загинули 1815 мирних жителів.
До числа загиблих входять 106 опозиціонерів, які виступають проти режиму президента Сиррии Башара аль-Асада. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
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Видання заявляє, що удари російської авіації в основному зосереджені на підконтрольних опозиції районам в Ідлібі, на півдні і півночі Алеппо, на півночі Хами, півночі Хомса, північної сільської території Лазкіє, півночі Дераа на півдні Дамаска.
"У цілому в результаті нападів Росії загинули 1815 осіб, у тому числі і 106 збройних опозиціонерів", - повідомляє видання.
Раніше сирійське бюро зі спостереження за правами людини повідомляло, що в результаті трьох місяців російських авіаударів в Сирії загинула 2 371 людина.