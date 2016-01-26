У Сирії на підконтрольних опозиції територіях жертвами бомбардувань РФ стали майже 2 тисячі цивільних - ЗМІ

До числа загиблих входять 106 опозиціонерів, які виступають проти режиму президента Сиррии Башара аль-Асада. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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Видання заявляє, що удари російської авіації в основному зосереджені на підконтрольних опозиції районам в Ідлібі, на півдні і півночі Алеппо, на півночі Хами, півночі Хомса, північної сільської території Лазкіє, півночі Дераа на півдні Дамаска.

"У цілому в результаті нападів Росії загинули 1815 осіб, у тому числі і 106 збройних опозиціонерів", - повідомляє видання.

Раніше сирійське бюро зі спостереження за правами людини повідомляло, що в результаті трьох місяців російських авіаударів в Сирії загинула 2 371 людина.