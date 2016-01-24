Жертвами ударів російської авіації в Сирії стали 63 людини - Reuters

Про це заявляє базована у Великобританії "Сирійська обсерваторія з прав людини", передає Reuters.

Авіарейди були здійснені неподалік від міста Дейр аль-Зор. Літаки РФ здійснювали бомбардування в околицях населеного пункту під час зіткнення армії Асада з бойовиками ІДІЛ, які контролюють більшу частину провінції.

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Російська авіація також вдарила по "фактичній столиці" ІД - місту Ракка, де протягом останніх двох днів загинули щонайменше 44 людини.

Раніше УНІАН повідомляв, що США й Росія готові піти на компроміс напередодні переговорів щодо врегулювання конфлікту в Сирії, які пройдуть наступного тижня.