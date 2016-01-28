Поряд з палацом президента Ємену стався теракт, є жертви (фото)
17:11, 28 січня 2016Світ
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Начинений вибухівкою автомобіль вибухнув поряд з резиденцією президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді в місті Аден.
Терорист підірвав замінований автомобіль поряд з резиденцією президента Ємену Абд Раббо Мансура Хаді в місті Аден у четвер, повідомляє euronews з посиланням на місцевого чиновника і очевидців.
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"Автомобіль зі смертником вибухнув за 500 метрів від контрольно-пропускного пункту, там були жертви", - сказав чиновник по телефону.
Інший чиновник розповів, що кілька людей були вбиті і поранені в результаті нападу.
Як повідомляв УНІАН, 33 людини, здебільшого поліцейські, загинули 18 січня, внаслідок авіаудару коаліції на чолі з Саудівською Аравією по відділку поліції в столиці Ємена - місті Сані.
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