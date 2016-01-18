У Ємені внаслідок авіаудару коаліції під проводом Саудівської Аравії загинули 33 людини

Про це заявив представник міністерства охорони здоров’я країни, передає Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.

Зі слів представника міністерства, яке, як і інші урядові установи в столиці країни, перебуває під контролем повстанців-хуситів, дев’ятеро людей отримали поранення.

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Нагадаємо, очолювана Саудівською Аравією коаліція здійснює в Ємені інтенсивні авіаудари по позиціях повстанців-хуситів, які з березня 2015 року контролюють столицю країни. Організація Об'єднаних Націй закликала Ер-Ріяд припинити авіаудари, жертвами яких стає багато цивільних осіб.

Президента країни підтримують п’ять держав Перської затоки - Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати. Вони вступили в конфлікт для боротьби проти повстанців шиїтського руху хуситів в Ємені, яких підтримує Іран.