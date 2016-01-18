У Ємені внаслідок авіаудару коаліції під проводом Саудівської Аравії загинули 33 людини
33 людини, здебільшого поліцейські, загинули у понеділок, 18 січня, внаслідок авіаудару коаліції на чолі з Саудівською Аравією по відділку поліції в столиці Ємена - місті Сані.
Про це заявив представник міністерства охорони здоров’я країни, передає Deutsche Welle з посиланням на агенцію dpa.
Зі слів представника міністерства, яке, як і інші урядові установи в столиці країни, перебуває під контролем повстанців-хуситів, дев’ятеро людей отримали поранення.
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Нагадаємо, очолювана Саудівською Аравією коаліція здійснює в Ємені інтенсивні авіаудари по позиціях повстанців-хуситів, які з березня 2015 року контролюють столицю країни. Організація Об'єднаних Націй закликала Ер-Ріяд припинити авіаудари, жертвами яких стає багато цивільних осіб.
Президента країни підтримують п’ять держав Перської затоки - Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати. Вони вступили в конфлікт для боротьби проти повстанців шиїтського руху хуситів в Ємені, яких підтримує Іран.