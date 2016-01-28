Внаслідок вибуху біля палацу президента Ємену загинуло 7 осіб

Президент Абд Раббо Мансур Хаді, за повідомленнями ЗМІ, під час вибуху перебував у своїй резиденції, але не постраждав, передає Бі-бі-сі.

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Джерела в силових структурах Ємену припускають, що атака смертника була спрямована проти колони військових автомобілів, які проїжджали через КПП на підступах до президентського палацу.

Екстремістське угруповання "Ісламська держава", за деякими повідомленнями, взяло на себе відповідальність за цей теракт.

Президент Ємену повернувся в країну в листопаді 2015 року, після того, як місто Аден було звільнене від повстанців-хуситів.