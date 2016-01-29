Канада має намір налагодити контакт із Росією - голова МЗС

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Якщо ми не співпрацюватимемо з Росією, ми не допоможемо Україні, не зарадимо канадським інтересам", - зазначив Діон.

Він вказав, що США, які вживають жорсткі заходи проти РФ, прямо працюють з Москвою одразу з кількох міжнародних проблем. Це безвідповідально для обох націй - не підтримувати контакт, наголосив Діон. Канада з РФ, зокрема, сперечається стосово розподілу арктичних покладів корисних копалин.

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Дипломат наголосив, що Оттава підтримуватиме санкції проти РФ стільки, скільки це буде необхідно, та залишатиметься відданим союзником України.

Діон планує відвідати Київ наступного тижня.