Канада скасує санкції проти Ірану, щоб відкрити місцевий ринок для своїх літаків

Про це сказав міністр закордонних справ країни Стефан Діон, передає Reuters.

"Канада скасує санкції, але збереже підозри щодо режиму, якому не можна повертатися до спроб заволодіти ядерною зброєю", - сказав Діон.

Діон також зазначив, що Іран має низький рівень захисту прав людини, і був недружнім по відношенню до союзників Канади, таких, як Ізраїль.

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Наголошується, що скасування санкцій з боку Канади викликане бажанням відкрити іранський ринок для свого виробника літаків - Bombardier. Днями Іран заявив про намір закупити близько 400 нових літаків, понад 100 з яких поставить європейський конкурент Airbus.

"Якщо Airbus може це робити, то чому не можна Bombardier? Яким чином допоможе Канаді, або іранському народу, або Ізраїлю, або кому завгодно те, що Канада завдає шкоди своїй промисловості?", - задався питанням Діон.

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США і Євросоюз 17 січня зняли санкції з Ірану. Це сталося після публікації повідомлення міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про виконання Іраном умов для зняття санкцій — обмеження ядерної програми.