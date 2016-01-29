Британське видання склало список найжахливіших аеропортів світу

У переліку, зокрема, потрапив аеропорт Паро у Королівстві Бутан. Він розташований в долині і оточений гімалайськими вершинами. Паро вважається однією з найскладніших гаваней для здійснення зльоту і посадки - пілотам доводиться маневрувати серед гір, здійснювати швидкий спуск, який можливий тільки в світлий час доби.

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Довжина злітно-посадкової смуги (ЗПС) аеропорту Матекане в Лесото, який також потрапив у список, складає всього 400 м, а смуга закінчується на краю 600-метрової прірви.

Авіагавань Принцеси Юліани на острові Святого Мартіна також потрапила в топ найстрашніших. Її ЗПС примикає до морського берега, впритул до пляжу Махо. Таким чином, повітряні судна при заході на посадку пролітають на висоті 10-20 м над головами туристів.

Міжнародний аеропорт Мадейри (Португалія) незвичайний тим, що майже половина ЗПС тримається на 150 залізобетонних стовпах.

У рейтинг також увійшов аеропорт Барра (Шотландія) з піщаними злітно-посадковими смугами. Він знаходиться на пляжі і періодично перериває свою роботу через припливи. За ним слідує гавань Куршевеля, ЗПС якої становить 525 м, а кут нахилу - 18,5 градуса. Через це управляти літаками, що прямують в Куршевель, можуть тільки пілоти, що пройшли спеціальну сертифікацію.