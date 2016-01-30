Біля берегів Туреччини потонув човен з мігрантами: загинули 39 осіб, серед яких 5 дітей

У Середземному морі біля узбережжя району Чанаккале Туреччини потонув човен з мігрантами.

Як повідомляє Hurriyet, внаслідок трагедії потонули 39 людей, серед них пʼятеро дітей, ще 62 людини були врятовані.

За інформацією берегової охорони, човен, в якому було близько ста мігрантів, прямував до грецького острова Лесбос.

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У човні перебували в основному мігранти з Афаганістану, Сирії та Мьянми.

Відомо, що 17-метровий човен перевернувся, щойно вийшов у відкрите море. Місцеві мешканці знайшли на пляжах тіла шістьох загиблих мігрантів.

Наразі рятувальники продовжують пошукову операцію.

Нагадаємо, за інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), від початку року станом на 26 січня 2016 року до Європи морем потрапили 47 214 мігрантів.