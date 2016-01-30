Ердоган хоче зустрітися з Путіним після інциденту з порушенням повітряного простору - Reuters
Інцидент стався напередодні, в суботу, 30 січня, російського посла викликали до міністерства закордонних справ Туреччини для пояснень.
Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив сьогодні, 30 січня, що він хотів би зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним після того, як літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини поблизу сирійського кордону.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.
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Інцидент стався напередодні, в суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.
За цими даними, російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.
Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.