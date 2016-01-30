Ердоган хоче зустрітися з Путіним після інциденту з порушенням повітряного простору - Reuters

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив сьогодні, 30 січня, що він хотів би зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним після того, як літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини поблизу сирійського кордону.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини.

Читайте такожТуреччина знову звинуватила Росію в порушенні повітряного простору

Інцидент стався напередодні, в суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

За цими даними, російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії. У відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.