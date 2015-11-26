Ердоган попередив, що Туреччина й надалі збиватиме літаки порушників

Про це він заявив на зустрічі з керівництвом місцевих органів влади, повідомляє "Українська правда" з посиланням на CNN Turk.

"Якщо і надалі будуть такі ж порушення нашого повітряного простору, ми готові відповісти таким же чином", - заявив Ердоган.

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Крім того, він зробив заяву щодо намагань ісламізувати Туреччину.

"Туреччина вже на 99% мусульманська", - заявив Ердоган, відповідаючи на звинувачення Путіна.

Раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зажадав від Росії доказів того, що його країна купує нафту у терористів "Ісламської держави" (ІД).

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада літак Су-24 порушив на турецько-сирійському кордоні турецький повітряний простір, незважаючи на 10 попереджень, зроблених протягом 5 хвилин, і був збитий у рамках правил ведення бойових дій двома турецькими винищувачами F-16, що патрулюють район.