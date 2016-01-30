Столтенберг закликав Росію поважати повітряний простір НАТО
Генсек НАТО підкреслив, що Росія повинна вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на те, щоб подібні порушення не повторювалися.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки повітряного простору країн - членів альянсу.
Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.
«Я закликаю Росію діяти відповідально і повною мірою поважати повітряний простір НАТО. Росія повинна вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на те, щоб подібні порушення не повторювалися», - сказав він після заяви турецької сторони про порушення російським літаком повітряного простору країни.
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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним після повідомлень про те, що російський літак Су-34 порушив повітряний простір Туреччини.
МЗС Туреччини також викликало російського посла у зв'язку із заявою турецької сторони про порушення російським літаком повітряного простору країни.