Столтенберг закликав Росію поважати повітряний простір НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки повітряного простору країн - членів альянсу.

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на Reuters.

«Я закликаю Росію діяти відповідально і повною мірою поважати повітряний простір НАТО. Росія повинна вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на те, щоб подібні порушення не повторювалися», - сказав він після заяви турецької сторони про порушення російським літаком повітряного простору країни.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним після повідомлень про те, що російський літак Су-34 порушив повітряний простір Туреччини.

МЗС Туреччини також викликало російського посла у зв'язку із заявою турецької сторони про порушення російським літаком повітряного простору країни.