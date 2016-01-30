Туреччина знову звинуватила Росію в порушенні повітряного простору
До міністерства закордонних справ Туреччини викликали посла РФ. Російський літак залетів у турецький повітряний простір попри кілька попереджень, зазначають в Анкарі.
Літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини, стверджують в Анкарі.
Інцидент стався напередодні, через що у суботу, 30 січня, російського посла викликали до міністерства закордонних справ Туреччини для пояснень, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на відомство.
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За цими даними, російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Зовнішньополітичне відомство Туреччини закидає Росії спроби ескалації ситуації. Крім того, воно застерігає Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які "небезпечні" наслідки.
Нагадаємо, у листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військовій операції у Сирії. У відповідь РФ запровадила санкції на турецькі продукти харчування та товари.