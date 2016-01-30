У Стамбулі впіймали контрабандистів, які хотіли продати картину Пікассо за 8 мільйонів доларів

У Стамбулі співробітники управління по боротьбі з контрабандою затримали членів транснаціонального злочинного угруповання, які намагалися продати картину пензля Пабло Пікассо.

Про це 30 січня повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Anadolu.

Полотно «Оголена жінка, яка розчісує волосся», написане в 1940 році, було викрадено з будинку колекціонера в Нью-Йорку. Дата злочину не уточнюється.

Співробітники поліції увійшли в контакт з контрабандистами, прикинувшись покупцями. Зловмисники встановили ціну у вісім мільйонів доларів, але пізніше погодилися на знижку в один мільйон і призначили зустріч у кафе. Там вони були затримані на місці злочину під час передачі грошей.

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В даний час йде слідство, проводиться досудова перевірка обставин.

Як відомо, Пабло Пікассо - іспанський художник і скульптор, основоположник кубізму. Вважається найдорожчим у світі художником. У травні 2015 року був встановлений абсолютний рекорд творів мистецтва, продаваних з відкритих торгів. Картина Пікассо «Алжирські жінки (версія О)» була продана за 179,365 млн доларів.

Також іспанець займає перше місце в рейтингу кращих художників XX століття, складеному The Times, а його картини користуються найбільшою популярністю серед контрабандистів.