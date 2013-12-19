Американець за 100 євро виграв у лотереї картину Пікассо - ЗМІ

Лотерея «Пікассо за 100 євро» проводилася онлайн з квітня цього року. Взяти участь у розіграші картини «Людина в циліндрі» (L'Homme au Gibus) вартістю 1 мільйон доларів міг кожен охочий старше 18 років. Всього було випущено 50 тисяч квитків за ціною 100 євро кожен, повідомляє РИА Новости.

Володарем картини Пікассо став 25-річний Джеффрі Гонано (Jeffrey Gonano). Як розповів Гонано, він дізнався про лотерею випадково, коли шукав якусь «картину, щоб повісити її на стіну».

Читайте також: Колекцію дилера Пікассо оцінили в 170 мільйонів доларів

Лотерея проводилася з метою збору коштів на створення центру прикладного мистецтва та інституту ханаанських, фінікійських і пунічних досліджень в Лівані. Організатором виступив аукціонний дім Sotheby's.