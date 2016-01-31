Сирійська опозиція прибула на переговори в Женеві - ВВС

Очікується, що представники опозиції зустрінуться із спеціальним посланцем ООН щодо Сирії Стефаном ді Містурою у неділю, повідомляє ВВС Україна.

Як зазначається, напередодні вони погрожували бойкотувати ці переговори, які проходять під егідою ООН.

Речник делегації заявив, що опозиціонери не вестимуть переговори із сирійським урядом, допоки не виконають їхніх вимог - не припинять авіаудари та блокади міст.

Опозиційний "Вищий комітет з переговорів", який підтримує Саудівська Аравія, погодився взяти участь у переговорах лише пізно ввечері у п'ятницю. Це сталось невдовзі після того, як до Женеви прибула делегація сирійського уряду та провела попередні переговори із паном Містурою.

Очікується, що ці переговори за посередництва триватимуть шість місяців. Делегації перебуватимуть в різних кімнатах і між ними ходитимуть представники ООН.

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Пріоритетами переговорів є припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги та боротьба з угрупуванням "Ісламська держава".

Перемир'я є головною метою цих переговорів. До нього входить встановлення перехідного періоду, який, відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, має закінчитися виборами.

Попередні переговори припинилися в лютому 2014 року після двох раундів. ООН звинуватила уряд через відмову обговорити вимогу опозиції про відставку Башара Асада.

Спостерігачі відзначають, що політична ситуація зараз дуже складна, однак небезпека з боку "ІД" підштовхнула Росію та США до того, щоб ті доклали всіх зусиль, аби повернути сторони за стіл переговорів.

У результаті п'ятирічної війни в Сирії загинули 250 тисяч людей і 11 млн людей були вимушені залишити свої домівки.

Ця війна також стала найбільшою рушійною силою для міграційної кризи в Європі.