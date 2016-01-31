Подвійний теракт у Сирії забрав життя 45 осіб
15:10, 31 січня 2016Світ
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Поруч з шиїтською святинею Саїда Зейнаб поблизу столиці Сирії, Дамаска, стався подвійний теракт.
REUTERS
Таку інформацію оприлюднило агентство SANA.
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Згідно з повідомленням, біля автобусної зупинки підірвався начинений вибухівкою автомобіль. Після того, як люди зібралися допомогти постраждалим, два смертники привели в дію вибухові пристрої, закріплені на поясах.
#UPDATE The death toll from three blasts in a major Shiite district of #Damascus has climbed to 45: SANA pic.twitter.com/BYQQsLzAJy
— CCTVNEWS (@cctvnews) January 31, 2016
За даними агентства Al Jazeera, ІДІЛ вже взяла на себе відповідальність.
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