Подвійний теракт у Сирії забрав життя 45 осіб

15:10, 31 січня 2016
Світ
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Поруч з шиїтською святинею Саїда Зейнаб поблизу столиці Сирії, Дамаска, стався подвійний теракт.

REUTERS

Таку інформацію оприлюднило агентство SANA.

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Згідно з повідомленням, біля автобусної зупинки підірвався начинений вибухівкою автомобіль. Після того, як люди зібралися допомогти постраждалим, два смертники привели в дію вибухові пристрої, закріплені на поясах.

За даними агентства Al Jazeera, ІДІЛ вже взяла на себе відповідальність.

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