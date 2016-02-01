В результаті нападу бойовиків "Боко Харам" у Нігерії загинули понад 60 людей - ЗМІ

У результаті кількагодинної стрілянини загинули щонайменше 65 осіб, повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані місцевої влади, передає Deutsche Welle.

За інформацією агентства AP, атака відбулася вночі. Після торішніх поразок, які терористи зазнали від урядових військ, вони вдалися до тактики нападів на цивільне населення, додає агентство. Дедалі частіше до участі в терактах залучають смертників.

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Раніше УНІАН повідомляв, що терористичне угрупування «Боко Харам» скоїло 28 грудня серію терактів у Нігерії, в результаті яких загинули щонайменше 80 осіб.

Ісламістське угрупування "Боко Харам" активно діє у цій частині Нігерії, а також у прикордонних зонах у Камеруні, Нігері та Чаді. Із 2009 року це угруповання вбило щонайменше 20 тисяч людей. Ще близько 2,5 мільйона людей змушені були залишити свої домівки через дії бойовиків.