"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракти поблизу Дамаска

Відповідне відеозвернення з'явилося невдовзі після вибухів в інтернеті, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, унаслідок вибухів біля шиїтської святині - мечеті Саїда Зейнаб, що розташована на південь від сирійської столиці Дамаска, загинули щонайменше 60 осіб. Ще кілька десятків отримали поранення. Серед жертв - 25 бойовиків з лав шиїтських угруповань, які підтримують президента Башара Асада.

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Як повідомлялося, один із вибухів терористи влаштували за допомогою автомобіля, начиненого вибухівкою, інші два здійснили двоє терористів-смертників, які підірвали себе у натовпі.

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Мечеть Саїда Зейнаб шиїти вважають місцем поховання близької родички пророка Мухамеда. У минулому цей об'єкт вже ставав ціллю терористів. Востаннє відповідальність за теракти біля цієї мечеті взяло на себе угруповання "Фронт аль-Нусра", яке пов'язують з "Аль-Каїдою".