Росія перекинула до Сирії 4 новітніх винищувачі Су-35С - ЗМІ

Про це пише російське видання «Коммерсантъ» з посиланням на джерело в органах оперативного військового управління.

Відзначається, що керівництво Генштабу РФ прийняло рішення вперше випробувати ці літаки в бойових умовах в Сирії. Як пише «Коммерсантъ», за неофіційними даними, мова йде про чотири літаки, які в жовтні-листопаді минулого року ПКВ Росії передав авіаційний завод у Комсомольську-на-Амурі.

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За інформацією видання, ці літаки спочатку увійшли до складу 23-го винищувального авіаційного полку 303-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу, а потім були перекинуті в Астрахань. Кілька днів тому Су-35C вилетіли з Астрахані, і через Каспійське море і повітряний простір Ірану та Іраку дісталися до Сирії.

"Коммерсант" також зазначає з посиланням на слова офіцера Генштабу, що тепер склад змішаної авіагрупи ВКЗ Росії на авіабазі Хмеймим перевищує 70 літаків і вертольотів.

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Як повідомляв УНІАН, в Анкарі стверджують, що літак російських військово-повітряних сил знову порушив повітряний простір Туреччини. Інцидент стався напередодні. У суботу, 30 січня, російського посла викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень.

Повідомлялося, що російський літак Су-34 кілька разів попередили англійською та російською мовами, перш ніж той залетів у турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерігає Москву, що саме Росія нестиме відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

У Міноборони РФ заперечують відомості Анкари.