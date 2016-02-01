Давутоглу звинуватив Росію в ударах по мирних жителях Сирії
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу звинуватив Росію в порушенні турецьких кордонів і бомбардуванні мирного населення Сирії, погрожуючи наслідками.
Давутоглу зазначив, що майже вся активність ВПС РФ в Сирії приходиться на область, яка населена туркоманами, що, за його словами, говорить про недобрі наміри Росії. За його словами, ці дії "не на користь Росії і підуть на шкоду їм", передає Росбалт.
Читайте такожТуреччина привела свої ВПС у "повну готовність" після інциденту з військовим літаком РФ
"Я хочу ще раз попередити Росію. Позиція Росії щодо помірної сирійської опозиції помилкова. Росія продовжує порушувати наші кордони, піддає бомбардуванням мирне населення", - сказав турецький прем'єр.
Він заявив при цьому, що Туреччина завжди буде на стороні сирійського народу",маючи на увазі помірну сирійську опозицію. При цьому він знову назвав владу Сирії "злочинним режимом", боротися з яким Туреччина не перестане.