Давутоглу звинуватив Росію в ударах по мирних жителях Сирії

Давутоглу зазначив, що майже вся активність ВПС РФ в Сирії приходиться на область, яка населена туркоманами, що, за його словами, говорить про недобрі наміри Росії. За його словами, ці дії "не на користь Росії і підуть на шкоду їм", передає Росбалт.

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"Я хочу ще раз попередити Росію. Позиція Росії щодо помірної сирійської опозиції помилкова. Росія продовжує порушувати наші кордони, піддає бомбардуванням мирне населення", - сказав турецький прем'єр.

Він заявив при цьому, що Туреччина завжди буде на стороні сирійського народу",маючи на увазі помірну сирійську опозицію. При цьому він знову назвав владу Сирії "злочинним режимом", боротися з яким Туреччина не перестане.