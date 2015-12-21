Ердоган розповів про розмову з Путіним щодо сирійських туркменів - ЗМІ

Про це, як повідомляє телеканал NTV, Ердоган заявив у ході виступу на зборах Торгово-промислової палати Туреччини, передає Лента.ру.

«Я особисто говорив Путіну, що Баїрбуджаке немає "Ісламської держави", там туркмени. Зараз туркменів вбивають. Вони прийшли до нашого кордону і сказали, що якщо загинуть, то хочуть залишитися на своїй землі», — зазначив президент Туреччини.

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Ердоган також висловив упевненість, що турецький експорт в Росію може збільшитися, незважаючи на кризу у відносинах між Анкарою і Москвою. «Незважаючи на проблеми, які у нас зараз з Росією, я вірю, що наш експорт знову буде збільшуватися. Ви можете не хвилюватися», — сказав президент, звертаючись до турецьких бізнесменів.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр торгівлі і митниці Туреччини Бюлент Тюфенкчи прогнозує, що криза у відносинах з Російською Федерацією завершиться в березні 2016 року.