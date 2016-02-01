ЄС пригрозив вигнати Грецію з Шенгену через "дірявий" кордон

Афінам пригрозили виключенням з Шенгенської зони, якщо ці порушення не будуть виправлені, йдеться у внутрішньому звіті ЄС, що надійшов у розпорядження Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS), передає Росбалт.

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У провину грецькій владі закидають недостатній контроль за морським кордоном, зокрема, в районі островів Хіос і Самос. Комісія, яка відвідала пункти пропуску на цих островах, переконалася в недостатній кількості патрульних суден і відсутності прямого зв'язку з турецькою береговою охороною. Все це давало свободу дій місцевих контрабандистам.

При реєстрації біженців греки "забували" проводити обов'язкову для міграційних служб ЄС процедуру дактилоскопії, а деякі сканери просто не працювали.

Претензії комісії торкнулися і перевірки паспортів, номери яких на грецькому кордоні не звіряли з номерами Інтерполу і, таким чином, могли пропустити в ЄС сотні потенційних терористів.

Після перевірки комісія ЄС дійшла висновку, що Греція "серйозним чином" порушила свої обов'язки щодо захисту зовнішніх кордонів ЄС, внаслідок чого виникла дискусія про можливість подальшої участі Греції в Шенгенській угоді. Після закінчення трьох місяців інспектори ЄС знову відвідають Грецію з перевіркою, щоб з'ясувати, чи дотримуються Афіни на своєму зовнішньому кордоні правил Шенгену. Якщо і після закінчення цього часу ситуація не зміниться, Греція може бути виключена з Шенгену на невизначений термін.