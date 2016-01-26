Міністри країн ЄС хочуть обмежити Шенген на два роки

Раніше дію Шенгену вже обмежили кілька країн ЄС, передає РБК з посиланням на ВВС.

"Країни – члени Євросоюзу пропонують Єврокомісії підготувати законодавчу і практичну основу для продовження тимчасових заходів з додаткового прикордонного контролю згідно зі ст. 26 Шенгенської угоди", - заявив міністр Нідерландів у справах міграції Клаас Дийкхоф.

Згідно зі ст. 26 Шенгенської конвенції, держави можуть посилювати прикордонний контроль і обмежувати дію Шенгенської угоди протягом двох років за "виняткових обставин".

Раніше одразу кілька країн ЄС (Австрія, Німеччина, Данія, Швеція і Франція), а також Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, оголосили про посилення прикордонного контролю. За чинним законодавством обмеження Шенгену повинні бути зняті через півроку після їхнього введення. Однак тепер вони можуть отримати дозвіл ЄС продовжити дію прикордонного контролю до 2018 року.

"Якщо прикордонний контроль буде зберігатися протягом двох років, навряд чи коли-небудь знову скасують", — цитує The Times неназваного представника Євросоюзу.

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Про свою підтримку заходів ЄС щодо посилення контролю на кордонах вже заявила глава британського МВС Тереза Мей.

Перед початком зустрічі міністрів глава МВС Австрії Йоханна Мікль-Ляйтнер заявила, що із Шенгенської зони можуть виключити Грецію як країну, якій не вдається боротися з потоком нелегальної міграції.

З австрійським міністром не погодилися глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр і представник Єврокомісії з внутрішніх справ та міграції Наташа Берто.

Як зазначає The Times, крім Австрії, план з контролю за грецьким кордоном також підтримує Бельгія.

Зараз до Шенгенської зони входять 26 держав, з яких 22 країни є членами ЄС. Зона функціонує з 1995 року і передбачає скасування прикордонного контролю на кордонах країн, що підписали угоду.

Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що у ЄС залишилося лише до двох місяців часу, щоб не допустити колапсу Шенгенської системи.