У Мексиці під час свята вбили 11 осіб

На традиційному для мексиканців святі були присутні сотні родичів і друзів. Флорес не став розкривати всіх обставин трагедії, сказав лише, що "там була проблема", і підтвердив загибель 11 людей, передає Росбалт.

Зазначається, що інцидент стався в муниципії Койука в кримінальному регіоні Тьєрра-Кальєнте, за вплив у якому борються кілька великих наркокартелів.

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До часу приїзду поліцейських злочинці ще залишалися на місці і відкрили вогонь по правоохоронцям, про загиблих і поранених не повідомляється. На місце стягнуті додаткові сили поліції і армії.

Жертвами розборок між бандами, можливо, стала пара молодят, застрелених у власній машині в цей же день. На них напали в районі Койуки, коли вони їхали з Мехіко в курортне місто Сіуатанехо для проведення медового місяця.