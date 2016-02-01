Кількість жертв теракту ІД під Дамаском зросла до 71, серед загиблих - п'ятеро дітей

Серед жертв - 29 мирних жителів, серед них 5 дітей, а також 42 шиїтських військових, які підтримують президента Сирії Башара Асада, повідомляє спостережна рада з прав людини у Сирії.

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Всі вони були вбиті двома терористами-смертниками, які підірвали себе у натовпі.

Як повідомляв УНІАН, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за цей теракт.