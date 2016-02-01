Британія з сьогоднішнього дня готується до референдуму щодо членства в ЄС

"Групи і окремі громадяни, які мають намір взяти участь в кампанії і витратити на неї більше 10 тисяч фунтів стерлінгів, зможуть почати реєструватися у виборчій комісії з 1 лютого... Учасники кампанії також з 1 лютого повинні почати реєструвати всі пожертви і позикові кошти (для проведення агітаційної кампанії – ред.), що перевищують 7,5 тисяч фунтів. Після реєстрації учасники кампанії повинні дотримуватися всіх пропонованих до них вимог", - йдеться в прес-релізі комісії, передає Росбалт.

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Голова управління комісії з питань фінансування партій і виборів Боб Поснер пояснив, що його відомство буде контролювати прозорість фінансування агітаційних кампаній "за" і "проти" членства в ЄС.

"Важливо, щоб схеми надходження коштів і витрати були прозорі для виборців. Встановлення відповідних правил є частиною процесу (з проведення референдуму – ред.). Уряд розробить низку документів з правилами проведення кампанії, а також визначить день голосування та час публікації даних опитувань", - наводяться в прес-релізі слова Поснера.

Закон про проведення референдуму був прийнятий 17 грудня, термін проведення голосування позначений в ньому як "не пізніше 31 грудня 2017 року". Точна дата проведення референдуму буде визначена пізніше спеціальним підзаконним актом. Питання, яке буде поставлене на голосування, сформульоване наступним чином: "Великобританія повинна залишитися членом Європейського союзу або вийти з Європейського союзу?".