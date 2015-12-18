Британський прем'єр сподівається на більш вигідні умови членства в Євросоюзі

При цьому Девід Кемерон зазначив, що для досягнення угоди до лютого наступного року доведеться виконати "по-справжньому важку роботу", передає Бі-бі-сі.

Читайте такожТуск: ЄС готовий піти назустріч вимогам Лондона про реформи

Багато хто очікував справжню політичну битву між британським прем'єр-міністром та лідерами ЄС про умови членства Великобританії в Європейському союзі. Проте зустріч закінчилася, ледь за північ, - раніше, ніж очікувалося.

Незважаючи на те, що її учасники говорять про прогрес, що намітився, каменем спотикання залишається питання про соціальну допомогу в Великобританії для трудових мігрантів з країн ЄС, які Девід Кемерон прагне скоротити.

Однак керівництво Євросоюзу противиться цій ідеї. Тверду позицію з цього питання займає, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Можуть бути внесені коригування, може бути знайдений компроміс, але європейські принципи, європейські правила і європейські угоди повинні дотримуватися. На цих умовах ми повинні продовжувати нашу дискусію",- заявив президент Франції Франсуа Олланд.

Глава Європейської ради Дональд Туск, у свою чергу, повідомив, що лідери ЄС домовилися знайти компромісне рішення з приводу запропонованої Лондоном реформи. "Лідери висловили ряд зауважень у зв'язку з цими вимогами, але в той же час показали готовність продовжувати переговори, щоб досягти компромісу з усіх напрямків", - сказав Дональд Туск.

Він також додав, що після дискусії на саміті відчуває "набагато більше оптимізму" щодо пошуків компромісу.

У листопаді Девід Кемерон виступив з ініціативою законодавчо обмежити виплату трудових допомог і надання податкових пільг мігрантам з інших країн ЄС, а також пригрозив виходом країни з Євросоюзу, якщо лідери інших країн не прислухаються до вимог реформувати союз і надати більше повноважень національним урядам і парламентам.

В Європейській раді низку вимог Великобританії назвали неприйнятними.