Ізраїльські військові частково заблокували палестинське місто Рамалла

Як повідомив представник Армії оборони Ізраїлю, тільки жителям Рамалли дозволяється в'їжджати в місто і виїжджати з нього, передає Російська служба ВВС.

Раніше повідомлялося, що палестинець, який працював охоронцем в будівлі прокуратури в Рамаллі, відкрив вогонь на блокпосту в передмісті міста, в результаті чого загинули троє ізраїльських солдат.

Читайте такожВатикан долучився до країн, які визнають Палестину суверенною державою

На під'їзді до Рамаллі утворилася велика автомобільна пробка, так як всі машини ретельно обшукуються.