Ізраїльські військові частково заблокували палестинське місто Рамалла
12:41, 01 лютого 2016Світ
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Ізраїльські військовослужбовці частково заблокували палестинське місто Рамалла на Західному березі річки Йордан після перестрілки, в який були поранені троє ізраїльських солдатів.
REUTERS
Як повідомив представник Армії оборони Ізраїлю, тільки жителям Рамалли дозволяється в'їжджати в місто і виїжджати з нього, передає Російська служба ВВС.
Раніше повідомлялося, що палестинець, який працював охоронцем в будівлі прокуратури в Рамаллі, відкрив вогонь на блокпосту в передмісті міста, в результаті чого загинули троє ізраїльських солдат.
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На під'їзді до Рамаллі утворилася велика автомобільна пробка, так як всі машини ретельно обшукуються.
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