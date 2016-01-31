На Західному березі річки Йордан поранили трьох ізраїльських солдатів, нападник убитий

Нападник прибув до блокпосту "Фокус" поблизу Рамалли, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь.

Двоє військовослужбовців отримали важкі поранення, ще один був поранений легко, повідомляє Російська служба ВВС.

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Інші солдати на блокпосту відкрили у відповідь вогонь і вбили нападника. Блокпост знаходиться неподалік від єврейського поселення Бейт-Ель.

Близько 500 тисяч ізраїльтян живуть у більш ніж 100 поселеннях, побудованих на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі – на територіях, які міжнародна спільнота вважає окупованими Ізраїлем. Ізраїль наполягає на законності поселень.

ООН і США виступають проти розширення єврейських поселень на палестинських територіях, заявляючи, що це підриває процес мирних переговорів.