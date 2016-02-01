Туреччина радить Росії надати пояснення НАТО щодо інциденту з Су-34

"Важливо, що НАТО вийшло на перший план і зробило заяву, згідно з якою будь-яке порушення турецького повітряного простору - це порушення повітряного простору НАТО. Таку ж оцінку дали і ми з нашим президентом. Позиція НАТО щодо цього питання нас задовольняє. Ми дали інструкцію нашому МЗС попросити Росію пояснити дане порушення генеральному секретарю НАТО", - заявив Давутоглу журналістам на борту літака, повертаючись після візиту до Саудівської Аравії. Його цитує газета Hurriyet.

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За словами турецького прем'єра, порушення повітряного простору Туреччини мало місце в районі лінії між сирійськими містами Маре і Джараблус, які члени коаліції намагаються очистити від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

"Це регіон, де бійці Вільної сирійської армії (ВСА) роблять успіхи в боротьбі проти ІД і де коаліційні сили підтримують ВСА. Присутність Росії там викликає ризики, але вона намагається показати свій вплив у всьому повітряному просторі Сирії", - сказав Давутоглу.

Турецький прем'єр вважає, що нинішня військово-політична доктрина Росії спрямована на відновлення свого впливу у світі, який вона втратила на початку 90-х років. Він звинуватив Москву в спробі протистояти турецькому баченні інтеграції в регіоні".

Раніше МЗС Туреччини заявило, що літак Су-34 ВКС РФ порушив повітряний простір Туреччини в п'ятницю в 11.46. Аналогічну заяву зробив генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що ніяких порушень повітряного простору Туреччини літаками російської авіагрупи в Сирії не було, а заяви турецької сторони є "голослівною пропагандою".