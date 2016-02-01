У столиці Афганістану прогримів вибух, загинули не менше 10 осіб
13:49, 01 лютого 2016Світ
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Щонайменше 10 осіб загинули і 20 були поранені в результаті вибуху смертника поряд з будівлею поліції в афганській столиці Кабулі, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни.
REUTERS
Вибух стався біля штаб-квартири Національної поліції громадського порядку, ця організація бореться з рухом "Талібан", передає Російська служба ВВС.
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В останні місяці Афганістан зазнав серії вибухів, організованих смертниками. В основному вони були спрямовані на місцеві органи правопорядку та іноземців.
Паралельно йдуть переговори між урядом Афганістану і лідерами руху "Талібан" про врегулювання конфліктів. У переговорах беруть участь США, Китай і Пакистан.
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