У столиці Афганістану прогримів вибух, загинули не менше 10 осіб

Вибух стався біля штаб-квартири Національної поліції громадського порядку, ця організація бореться з рухом "Талібан", передає Російська служба ВВС.

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В останні місяці Афганістан зазнав серії вибухів, організованих смертниками. В основному вони були спрямовані на місцеві органи правопорядку та іноземців.

Паралельно йдуть переговори між урядом Афганістану і лідерами руху "Талібан" про врегулювання конфліктів. У переговорах беруть участь США, Китай і Пакистан.