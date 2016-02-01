Іран отримав доступ до $100 мільярдів після скасування санкцій - The New York Times

Про це передає The New York Times, посилаючись на державне телебачення Ірану.

Як заявив прес-секретар іранського уряду Мохаммад Багер Нобахт, основна частина активів зосереджена в банках Китаю, Індії, Японії, Південної Кореї і Туреччини.

Крім того, в іранському центробанку заявили, що вже дев'ять іранських банків підключені до системи SWIFT.

Читайте такожПрезидент Ірану уклав в Італії контракти на $17 мільярдів

Нагадаємо, 16 січня з Ірану зняли міжнародні санкції. Це сталося після публікації доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій йдеться, що Іран виконав всі умови угоди, що передбачає заморожування його ядерної програми.

Домовленостей між Іраном і "шісткою" (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія і Китай) було досягнуто влітку 2015 року. Згідно з ними, Тегеран відмовився розвивати свою ядерну програму в обмін на зняття міжнародних санкцій.