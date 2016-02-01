Влада Німеччини погрожує скоротити допомогу мігрантам, які не бажають інтегруватися

Про це заявила міністр праці Німеччини Андреа Налес, передає українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вона погрожує скоротити допомогу мігрантам, які не хочуть інтегруватися в німецьке суспільство.

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Минулого року в Німеччині було зареєстровано майже 1,1 млн шукачів притулку. Як повідомляється, інтеграція в суспільство тих, хто отримає дозвіл на проживання, становитиме серйозну проблему для країни в найближчі роки.

За словами Андреа Налес, "всі люди, які живуть у Німеччині, незалежно від їхнього етнічного походження, повинні докладати зусиль, шукати роботу і допомагати собі і своїм сім'ям".

Вона зазначила, що влада скоротить допомогу "для тих, хто показуватиме, що не хоче інтегруватися", а це можна оцінити через готовність дотримуватися правил німецького суспільства та відвідувати мовні курси, підкреслила міністр.