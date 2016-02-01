Міноборони РФ підтвердило перекидання в Сирію новітніх Су-35С

Надсучасні російські винищувачі виконують завдання на авіабазі "Хмеймім" в Сирії з минулого тижня.

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