Міноборони РФ підтвердило перекидання в Сирію новітніх Су-35С

15:41, 01 лютого 2016
Світ
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Надсучасні російські винищувачі виконують завдання на авіабазі "Хмеймім" в Сирії з минулого тижня.

Российские истребители Су-35С на днях были переброшены в Сирию / wikimedia.org/Alex Beltyukov

"З минулого тижня до виконання бойових завдань на авіабазі "Хмеймім" приступили надманеврові винищувачі Су-35С", — заявив представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РИА Новости.

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Нагадаємо, раніше про перекидання надсучасних літаків повідомила газета Коммерсант з посиланням на джерела.

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