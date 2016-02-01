Міноборони РФ підтвердило перекидання в Сирію новітніх Су-35С
15:41, 01 лютого 2016Світ
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Надсучасні російські винищувачі виконують завдання на авіабазі "Хмеймім" в Сирії з минулого тижня.
Російські винищувачі Су-35С днями були перекинуті в Сирію / wikimedia.org/Alex Beltyukov
"З минулого тижня до виконання бойових завдань на авіабазі "Хмеймім" приступили надманеврові винищувачі Су-35С", — заявив представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РИА Новости.
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Нагадаємо, раніше про перекидання надсучасних літаків повідомила газета Коммерсант з посиланням на джерела.
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