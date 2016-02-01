Названий найзавантаженіший аеропорт світу в 2015 році
Найбільш завантаженим аеропортом світу в 2015 році став міжнародний аеропорт Дубая.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані оператора аеропорту. Відзначається, що мова йде про міжнародні перельоти, передає Lenta.ru. Виконавчий директор аеропорту Пол Гріффітс заявив, що прихід в аеропорт нових авіакомпаній і додавання нових маршрутів дозволило збільшити загальний трафік на 10,7% в 2015 році. Він уточнив, що тільки в грудні аеропорт обслужив понад 7 млн пасажирів. Всього ж в 2015 році послугами авіавузла скористалися близько 75 млн людей.
Читайте такожАеропорт в Дубаї назвали найбільш завантаженим аеровузлом світу в 2014 році
Пол Гріффітс розповів, що в даний час аеропорт готується до відкриття нового пасажирського терміналу, вартість якого склала $1,2 млрд. Планується, що він почне роботу вже в I кварталі цього року.
До 2014 року звання найзавантаженішого аеропорту світу належало лондонському Хітроу. Два роки тому авіагавань Дубая змогла обійти британський авіавузол.
У жовтні 2015 го повідомлялося, що туристичні візи в міжнародному аеропорту Дубая почали видавати термінали-роботи. Всього таких пристроїв було встановлено 13, розташовані вони на території аеропорту в першому і третьому терміналах, а також в офісі імміграційної служби.