Названий найзавантаженіший аеропорт світу в 2015 році

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані оператора аеропорту. Відзначається, що мова йде про міжнародні перельоти, передає Lenta.ru. Виконавчий директор аеропорту Пол Гріффітс заявив, що прихід в аеропорт нових авіакомпаній і додавання нових маршрутів дозволило збільшити загальний трафік на 10,7% в 2015 році. Він уточнив, що тільки в грудні аеропорт обслужив понад 7 млн пасажирів. Всього ж в 2015 році послугами авіавузла скористалися близько 75 млн людей.

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Пол Гріффітс розповів, що в даний час аеропорт готується до відкриття нового пасажирського терміналу, вартість якого склала $1,2 млрд. Планується, що він почне роботу вже в I кварталі цього року.

До 2014 року звання найзавантаженішого аеропорту світу належало лондонському Хітроу. Два роки тому авіагавань Дубая змогла обійти британський авіавузол.

У жовтні 2015 го повідомлялося, що туристичні візи в міжнародному аеропорту Дубая почали видавати термінали-роботи. Всього таких пристроїв було встановлено 13, розташовані вони на території аеропорту в першому і третьому терміналах, а також в офісі імміграційної служби.