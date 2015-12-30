У Дубаї побудують власний "Тадж-Махал" (фото)

"Тадж-Арабія" розміститься на 8 га на території розважального парку Dubailand. Комплекс буде включати в себе п'ятизірковий готель, номерний фонд якого складе близько 400 кімнат, 300 житлових квартир, магазини, бутіки та бенкетний зал на 2 тис. осіб, повідомляють "Російські Емірати". Вартість проекту оцінюється в $1 млрд.

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Автори проекту сподіваються, що "Тадж-Арабія" стане не тільки найбільшим будівельним проектом в історії емірату з часів зведення Бурж Халіфи (найвищий хмарочос у світі), але і стане "туристичною Меккою" під час проведення Експо-2020 в Дубаї.

У жовтні повідомлялося, що в Дубаї побудують готель-хмарочос The Rosemont Hotel&Residences, на даху якого спорудять штучні джунглі і пляж. У травні стало відомо, що у другій половині 2017 року в місті з'явиться перший в світі готель, що буде повністю забезпечуватися електроенергією від роботи сонячних батарей.

Тадж‑Махал вважається найвідомішою спорудою в Індії. Це мавзолей‑мечеть в Агрі був побудований в 1653 році за наказом падишаха Шах‑Джахана на згадку про дружину Мумтаз‑Махал, яка померла при пологах чотирнадцятої дитини. У 1983 році Тадж‑Махал був включений в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.