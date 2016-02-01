У Міноборони РФ заявили про понад 1300 удари по ІДІЛ в Сирії за тиждень

Протягом минулого тижня російська авіація, в тому числі дальні бомбардувальники Ту-22М3, завдала понад 1300 авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ в Сирії.

Про це повідомив журналістам офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передає ТАСС.

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"Літаки дальньої бомбардувальної авіації надавали підтримку підрозділам сирійських урядових військ, які обороняють місто Дейр-ез-Зор. В результаті авіаударів, нанесених бомбардувальниками Ту-22М3 з території Російської Федерації спільно з літаками оперативно-тактичної авіації, що діють з авіабази "Хмеймим", уражено 23 важливих цілі терористів в цьому районі", - сказав він.

Конашенков заявив, що російська авіація за минулий тиждень завдала ударів по більш ніж 1,35 тис. об'єктів терористів в Сирії. "За минулий тиждень російські літаки в Сирійській Арабській Республіці виконали 468 бойових вильотів. В тому числі 24 вильоти з російської території вчинили дальні бомбардувальники Ту-22М3", - сказав він.

За словами генерала, були атаковані 1354 об'єкти бойовиків в сирійських провінціях Алеппо, Латакії, Хама, Хомс, Дамаску, Рацці, Дераа і Дейр-ез-Зор.