Президент Франції закликав США скасувати накладене на Кубу ембарго

Про це глава французької держави заявив у понеділок, 1 лютого, на початку історичного візиту голови Державної Ради Куби Рауля Кастро до Франції, передає Deutsche Welle.

"Зараз ця блокада, це ембарго повинне бути скасоване", - наводить слова лідера французької держави агенція dpa. На думку Олланда, президент США Барак Обама, який "зробив багато жестів", має іти до кінця.

Досі Конгрес США, де більшість мають республіканці, блокував цілковите скасування ембарго, накладеного на Кубу 1962 року.

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Востаннє кубинський лідер відвідав Париж 20 років тому. За минулі роки Франція стала найважливішим європейським партнером Куби, тож Париж планує розширити економічну співпрацю з Гаваною.

Крім того, саме Франсуа Олланд став першим державним лідером з європейської спільноти, який здійснив офіційний візит на Кубу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає владу США зняти торговельно-економічну блокаду Куби, введену більше 50 років тому. Документ підтримала 191 країна, проти ухвалення резолюції проголосували лише дві країни: США та Ізраїль.