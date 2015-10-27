Резолюція ООН про зняття блокади Куби отримала рекордну підтримку
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що закликає владу США зняти торговельно-економічну блокаду Куби, введену більше 50 років тому.
Документ підтримала 191 країна, проти ухвалення резолюції проголосували лише дві країни: США та Ізраїль.
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Глава МЗС Куби Бруно Родрігес перед початком голосування заявив, що введене США ембарго порушує права всіх кубинців.
Як відзначають спостерігачі, вперше за 24 роки розгляду резолюцій про зняття ембарго з Куби жодна країна не утрималася при голосуванні.
У минулому році Ізраїль і США також виступили проти ухвалення документу, а 3 держави - Маршаллові острови, Мікронезія і Палау - утрималися.
У квітні президент США Барак Обама прийняв рішення виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, а в липні США і Куба оголосили про те, що знову відкриють свої посольства в Гавані і Вашингтоні.
#Україна в #ООН приєдналася до резолюції щодо необхідності зняття економічної блокади з Кубі:191 держава підтримала резолюцію Генасамблеї
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) October 27, 2015