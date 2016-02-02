У Бразилії бригадам із знищення комарів дозволили заходити в усі будівлі - BBC

Для цього їм навіть не потрібно шукати власника нерухомості, передає BBC Україна.

Служби із боротьби з комарами також можуть попросити про підтримку поліції, щоб проникнути в ту чи іншу будівлю.

Такі заходи пов'язані з епідемією вірусу Зіка, який вразив Бразилію та інші країни Латинської Америки. На боротьбу з комарами влада вже направила 220 тисяч військових.

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Цього року, за оцінками ВООЗ, вірусом Зіка можуть заразитися до чотирьох мільйонів людей у Південній і Північній Америках. Організація вирішила, що вірус представляє світову загрозу.

Основну небезпеку вірус становить для вагітних жінок, оскільки може викликати мікроцефалію у плоду. У Бразилії з цим діагнозом вже народилися кілька тисяч дітей.