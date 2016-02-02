Трамп програв перші праймеріз, які проходили в штаті Айова

Серед демократів поки перемагає Гілларі Клінтон, яка раніше обіймала посаду держсекретаря США. Проте її опонент Берні Сандерс, сенатор зі штату Вермонт, відстає від неї лише на 0,2 відсоткових пункти після підрахунку 95 відсотків голосів, пише dpa, передає Deutsche Welle.

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Ще одним результатом праймеріз в Айові стало офіційне припинення виборчої кампанії Майком Хакабі, колишнім губернатором штату Арканзас. Хакабі заручився занадто невеликою підтримкою і оголосив про припинення боротьби за посаду президента.

Результати перших подібних голосувань (з 50) не є запорукою висунення від партії, проте вони мають велике психологічне значення, подаючи всій країні певний "сигнал".